РИАМО – 15 апр. Компания Apple представила смартфон iPhone SE, он будет стоить от 399 долларов, сообщает Газета.ru.

«У нового телефона, схожего по дизайну с iPhone 8, имеется дисплей Retina диагональю 4,7 дюйма, а также процессор A13 Bionic», — говорится в сообщении.

На передней части корпуса смартфона есть кнопка Home. На задней панели есть камера с разрешением 12 мегапикселей.

Предзаказ смартфона будет возможен с 17 апреля, стоимость будет начинаться от 399 долларов. Продажи в России стартуют 23 апреля, стоимость iPhone SE будет начинаться от 39 990 рублей.