РИАМО - 15 апр. На некоторых участках Московского бассейна внутренних водных путей навигацию в 2020 году откроют раньше намеченного срока, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Канал имени Москвы».

На девяти участках ФГБУ «Канал имени Москвы» в Московской, Рязанской и Ярославской областях изменены сроки открытия навигации на более ранние. Например, река Москва от нулевого до 37 километра будет открыта для судоходства с 20 апреля.

«Чтобы подготовить обслуживаемые ВВП к навигации, служба пути ФГБУ «Канал имени Москвы», Московский, Рыбинский и Рязанский РГС приступили к осуществлению полного комплекса путевых работ, которые включают в себя расстановку средств навигационного оборудования, траление судовых ходов, а при необходимости и их дноуглубление силами технического флота канала», - говорится в сообщении.

Всего в этих мероприятиях задействовано порядка 30 единиц технического флота.

Раннее открытие навигации на некоторых направлениях связано с соответствующим обращением в Росморречфлот Общероссийского отраслевого объединения работодателей, некоммерческой корпоративной организации «Российская палата судоходства», организации, аккумулирующей интересы судовладельцев. Это решение поможет поддержать грузовые перевозки, для участников которых важен каждый дополнительный день судоходного сезона.

ФГБУ «Канал имени Москвы» обеспечит исполнение решений Росморречфлота по открытию навигации на всех участках вверенной акватории и необходимую безопасность судоходства в непростых условиях реализации комплекса мер противоэпидемиологической безопасности.

Ранее планировалось, что навигация в Московском бассейне откроется 24 апреля.