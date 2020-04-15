РИАМО - 15 апр. В Подмосковье объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения под бизнес, оно находится в Красноармейске, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 апреля 2020 года на электронной площадке «РТС-тендер» по адресу: www.rts-tender.ru (№ процедуры 29493)», - говорится в сообщении.

Помещение площадью 18,9 квадратных метра находится по адресу: Красноармейск, улица Свердлова, дом 20.

Проведение аукциона в электронной форме обеспечивает открытость, доступность для участия граждан в торгах как при подаче заявки, так и при участии в самих торгах.