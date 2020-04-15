РИАМО - 15 апр. В Кремле рассмотрят обращение ветеранских организаций России к президенту РФ Владимиру Путину о переносе парада Победы с 9 мая на другую дату из-за ситуации с коронавирусом в стране, сообщает ТАСС.

Ранее ветеранские организации обратились к Путину с просьбой о переносе парада Победы на более позднюю дату в связи с распространением Covid-2019.

«Это обращение будет рассмотрено», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На сегодняшний день в стране еще не приняли решение о переносе традиционного парада Победы на Красной площади. Тренировки и передислокация военной техники идут по ранее установленному графику.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- Ветеранские организации обратились к Путину с просьбой о переносе парада Победы на более позднюю дату в связи с распространением Covid-2019. В Кремле рассмотрят эту просьбу.

Хотим узнать ваше мнение Нужно ли перенести парад Победы из-за пандемии коронавируса? 31% Да, в нынешней ситуации проводить парад опасно 31% Можно провести его без зрителей и транслировать онлайн 31% Нет. Это слишком важный праздник 31% Мне все равно Результаты

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