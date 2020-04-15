РИАМО - 15 апр. Обширные мероприятия по устранению ям во дворах не первый год проводятся в Подмосковье, с начала года было устранено 13 926 ям, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Мы продолжаем работу по устранению ям во дворах. Всего с начала года устранено 13 926 ям. Объем работ большой, но работы активно ведутся. За неделю, с 7 по 13 апреля, устранили 2 838 ям», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В приоритетном порядке устраняют те дефекты асфальтного покрытия во дворах, по которым поступают обращения от жителей – в центр управления регионом, на портал «Добродел», а также по другим каналам.

Ремонт асфальтобетонных покрытий и элементов сопряжений подразумевает ремонт покрытий и замену элементов сопряжений, поврежденных в процессе эксплуатации.

Всего в дворах Подмосковья выявлено 143 452 ямы, 21 091 яму собираются устранить в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.