Жители Московского региона проснулись в новой реальности: с 15 апреля для передвижения по Москве и области на транспорте необходим электронный пропуск, который нужно оформить заранее по СМС, телефону, через сайт или приложение. Журналисты РИАМО побывали в разных районах Москвы, используя общественный и личный транспорт, чтобы понять, как работает новая пропускная система.
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На МЦК и МЦД
Станция Павшино по направлению МЦД-2 в 8:20 удивительно тиха: ни толпы бегущих людей, ни очередей около касс и ни одного сотрудника полиции, которого ожидаешь увидеть в это утро. В самый час пик в электричке людей так мало, что кажется, будто бы это обычные часы после обеда в той жизни, которая была еще до коронавируса.
Я решаю проехать до станции Стрешнево (бывшей Ленинградской), где идет соединение с МЦД-2 и МЦК. На лавочках станции Стрешнево тоже новая разметка. Здесь пассажиров благодарят, что они «оставляют это место свободным». В переходе появилась разметка на полу, которая напоминает, что полтора метра – «безопасное расстояние».
При переходе на МЦК я спрашиваю у сотрудника безопасности, почему никто не проверяет пропуска. Он мне ответил, что сейчас массовая проверка идет только в метро, а на железнодорожном транспорте проверок нет, хотя они ждали сотрудников полиции с утра.
В 08:45 я пересаживаюсь на МЦК и еду в сторону «Локомотива». Красная ветка – одна из самых коротких, и оттуда будет удобно добраться до центра.
Теперь и рюкзак можно ставить на пустое место рядом с собой, и это легально. Настоящий рай для тех, кто не любит слишком близкого контакта. Я приезжаю на станцию «Локомотив» в 09:25 и отправляюсь в метро.
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В метро
В 09:25 при входе на станцию «Черкизовская» нет никого, хотя я морально готова к проверке. Сотрудники безопасности лишь подозрительно смотрят на меня, но никто не останавливает. Все вокруг кажется слишком спокойным. Впервые в жизни я вижу, что в 09:30, в разгар часа пик, в вагоне метро нет никого.
Перед центром я решаю выйти на «Комсомольской» у Казанского вокзала. Здесь не могут не проверять. На часах 09:30, и я подхожу к трем сотрудникам полиции. Меня удивляет, что в проверке пропусков участвуют и довольно высокие чины – передо мной майор.
Мне объясняют, что штрафы на месте гражданам выписывать не будут. Этим сейчас занимается Объединение административно-технических инспекций Москвы. На мой вопрос, а что будет, если ехать без пропуска, мне отвечают, что на первый раз могут и отпустить, а потом придется заплатить 4 тысячи.
К проверкам люди относятся спокойно, никто не возмущается. На каждого человека уходит от одной до трех минут, в зависимости от ситуации. Проверяющие могут спросить о том, насколько целесообразно сейчас гражданину находиться на улице. При мне остановили молодого парня и мужчину с большой сумкой.
Без хитростей никуда: некоторые просто пересылают друг другу полученный пропуск, но и это программа увидит. Я не могу не спросить и о личном страхе проверяющего перед инфекцией, но он меня заверяет, что «такой опыт за плечами, что коронавируса не боишься».
После вокзала я спускаюсь на «Комсомольскую» и спрашиваю у другого сотрудника полиции о том, почему проверяют сейчас не всех. Он отвечает мне, что полтора часа назад на станции была очередь, и после этого поступило распоряжение о том, что теперь могут проверять выборочно. Здесь главный критерий – насколько подозрительно выглядит человек.
На «Белорусской» зеленой ветки проверяют всех. Людей совсем мало, но всех тех, кто входит на станцию, тормозят и просят показать пропуск и документы. Около Белорусского вокзала активно проверяют автомобилистов, а сотрудников милиции сопровождает ОМОН.
Совершив свое путешествие, я решаю опросить и других сотрудников нашей редакции на предмет того, как их проверяли в метро.
Мария, ехавшая от станции «Селигерская», рассказывает, что в 8:00 пропуска там спрашивали у всех. Обычно немноголюдная станция была полна людей, и от турникетов до дверей собралась очередь в три ряда. На многих не было масок, дистанцию никто не соблюдал.
Сотрудники полиции, по ее словам, работали быстро – на каждого человека уходило от 15 до 30 секунд. Паспорта просили не у всех. При ней развернули одного мужчину и попросили вернуться домой, но никакого возмущения он не проявил – спокойно покинул станцию.
«Моя проверка была короткой – я показала только пресс-карту и меня пропустили, хотя на всякий случай у меня был заветный QR-код», – рассказывает Мария.
Журналисты сейчас могут показать проверяющим обычное редакционное удостоверение – в соответствии с указом мэра Москвы с таким можно ездить без специального пропуска. Но во время проверки на станции «Верхние Лихоборы» нашему фотокорреспонденту Пелагии пришлось показывать сотруднику полиции еще и пресс-карту.
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На улице
В эти весенние дни по центру Москвы уже не прогуляться просто так: когда я иду мимо библиотеки имени Ленина, меня останавливают дежурные сотрудники полиции. Проверяющие просто не могут этого не сделать: на всей улице только я и несколько бомжей.
Несмотря на паспорт и пресс-карту, здесь у меня просят цифровой пропуск и советуют его на будущее делать даже при наличии документов журналиста. Сотрудники полиции ведут себя вежливо и корректно: изучают мой паспорт и в особенности останавливаются на месте прописки. Мой потрепанный временем и кофе документ их ничуть не смущает.
На дорогах
О ситуации на автодорогах мне рассказывает моя коллега Анна, совершившая утреннюю поездку из Зеленограда. Привожу ее наблюдения без купюр:
«В 8:30 я выехала из Зеленограда и направилась по Ленинградскому шоссе в сторону центра. Движение, несмотря на утренний час пик, как и ожидалось, было свободным. Проблем я ожидала только в районе Химок, при приближении к МКАДу, но и там пробок я не обнаружила.
По мере продвижения я увидела два пункта проверки: при съезде на МКАД в сторону Волоколамского шоссе и после пересечения М10 и кольцевой в сторону центра. Первый представлял из себя патрульную машину с дежурным экипажем, второй – стационарный пост ГИБДД, на базе которого был развернут масштабный пункт проверки электронных пропусков. Проверка проводилась, но не так, как было объявлено изначально.
Выборочная проверка не затрудняла движение, хотя проезд был ограничен: на Ленинградке в сторону центра из пяти полос оставили только две.
Даже с учетом этого, а также сниженной скорости движения, небольшой затор, растянувшийся на несколько десятков метров, удалось преодолеть всего за четыре минуты.
Похожую ситуацию я наблюдала и на других крупных шоссе. В течение полутора часов мне удалось объехать также съезды в сторону Москвы на Дмитровском, Осташковском и Ярославском шоссе. Картина везде оказалась одинаковой: проверки на съездах со МКАД в сторону центра, усиление на стационарных постах при въезде в город и выборочная проверка транспортных средств.
За все это время меня так и не остановили, и мой заранее оформленный цифровой пропуск проверен не был. Пришлось остановиться самой. У сотрудника ГИБДД удалось выяснить, что в целях уменьшения заторов было решено заменить тотальную проверку на выборочную. При этом особое внимание уделяется транспорту из других регионов.
Однако по ходу моего маршрута мне все же удалось обнаружить места, где проверка осуществлялась поголовно. Ими оказались съезды на Вагоноремонтную улицу и Бусиновский проезд, также перекрытым оказалось и Путилковское шоссе в районе МКАД в сторону центра. На этих участках проверяли все машины. Думаю, в данном случае такое решение приняли, потому что поток на этих въездах в город незначительный и тотальная проверка не затруднила движение на МКАД и прилегающих дорогах».
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