Жители Московского региона проснулись в новой реальности: с 15 апреля для передвижения по Москве и области на транспорте необходим электронный пропуск, который нужно оформить заранее по СМС, телефону, через сайт или приложение. Журналисты РИАМО побывали в разных районах Москвы, используя общественный и личный транспорт, чтобы понять, как работает новая пропускная система.

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На МЦК и МЦД

Станция Павшино по направлению МЦД-2 в 8:20 удивительно тиха: ни толпы бегущих людей, ни очередей около касс и ни одного сотрудника полиции, которого ожидаешь увидеть в это утро. В самый час пик в электричке людей так мало, что кажется, будто бы это обычные часы после обеда в той жизни, которая была еще до коронавируса.

Я решаю проехать до станции Стрешнево (бывшей Ленинградской), где идет соединение с МЦД-2 и МЦК. На лавочках станции Стрешнево тоже новая разметка. Здесь пассажиров благодарят, что они «оставляют это место свободным». В переходе появилась разметка на полу, которая напоминает, что полтора метра – «безопасное расстояние».

При переходе на МЦК я спрашиваю у сотрудника безопасности, почему никто не проверяет пропуска. Он мне ответил, что сейчас массовая проверка идет только в метро, а на железнодорожном транспорте проверок нет, хотя они ждали сотрудников полиции с утра.

В 08:45 я пересаживаюсь на МЦК и еду в сторону «Локомотива». Красная ветка – одна из самых коротких, и оттуда будет удобно добраться до центра.

В вагонах МЦК чувствуется невыносимая легкость бытия: людей нет, поезд стремительно мчится вперед. И объявление о коронавирусе очень душевное: «Соблюдайте профилактику и не ходите парами или по несколько человек. Берегите себя».

Теперь и рюкзак можно ставить на пустое место рядом с собой, и это легально. Настоящий рай для тех, кто не любит слишком близкого контакта. Я приезжаю на станцию «Локомотив» в 09:25 и отправляюсь в метро.

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В метро

В 09:25 при входе на станцию «Черкизовская» нет никого, хотя я морально готова к проверке. Сотрудники безопасности лишь подозрительно смотрят на меня, но никто не останавливает. Все вокруг кажется слишком спокойным. Впервые в жизни я вижу, что в 09:30, в разгар часа пик, в вагоне метро нет никого.

Перед центром я решаю выйти на «Комсомольской» у Казанского вокзала. Здесь не могут не проверять. На часах 09:30, и я подхожу к трем сотрудникам полиции. Меня удивляет, что в проверке пропусков участвуют и довольно высокие чины – передо мной майор.

Проверяющий вбивает в свой смартфон длинный код пропуска и показывает мне на экране мой действующий, но «обезличенный» документ. Такие пропуска – у тех, кто отправлял СМС. О людях, которые делали пропуск через сайт госуслуг, на экране появляется информация сразу с именем и фамилией.

Мне объясняют, что штрафы на месте гражданам выписывать не будут. Этим сейчас занимается Объединение административно-технических инспекций Москвы. На мой вопрос, а что будет, если ехать без пропуска, мне отвечают, что на первый раз могут и отпустить, а потом придется заплатить 4 тысячи.

К проверкам люди относятся спокойно, никто не возмущается. На каждого человека уходит от одной до трех минут, в зависимости от ситуации. Проверяющие могут спросить о том, насколько целесообразно сейчас гражданину находиться на улице. При мне остановили молодого парня и мужчину с большой сумкой.

Без хитростей никуда: некоторые просто пересылают друг другу полученный пропуск, но и это программа увидит. Я не могу не спросить и о личном страхе проверяющего перед инфекцией, но он меня заверяет, что «такой опыт за плечами, что коронавируса не боишься».

После вокзала я спускаюсь на «Комсомольскую» и спрашиваю у другого сотрудника полиции о том, почему проверяют сейчас не всех. Он отвечает мне, что полтора часа назад на станции была очередь, и после этого поступило распоряжение о том, что теперь могут проверять выборочно. Здесь главный критерий – насколько подозрительно выглядит человек.

На «Белорусской» зеленой ветки проверяют всех. Людей совсем мало, но всех тех, кто входит на станцию, тормозят и просят показать пропуск и документы. Около Белорусского вокзала активно проверяют автомобилистов, а сотрудников милиции сопровождает ОМОН.

Совершив свое путешествие, я решаю опросить и других сотрудников нашей редакции на предмет того, как их проверяли в метро.

Мария, ехавшая от станции «Селигерская», рассказывает, что в 8:00 пропуска там спрашивали у всех. Обычно немноголюдная станция была полна людей, и от турникетов до дверей собралась очередь в три ряда. На многих не было масок, дистанцию никто не соблюдал.

«Но в очереди была благожелательная атмосфера: мне даже удалось выскочить, чтобы пополнить «Тройку», и благополучно вернуться назад», – делится моя коллега.

Сотрудники полиции, по ее словам, работали быстро – на каждого человека уходило от 15 до 30 секунд. Паспорта просили не у всех. При ней развернули одного мужчину и попросили вернуться домой, но никакого возмущения он не проявил – спокойно покинул станцию.

«Моя проверка была короткой – я показала только пресс-карту и меня пропустили, хотя на всякий случай у меня был заветный QR-код», – рассказывает Мария.

Журналисты сейчас могут показать проверяющим обычное редакционное удостоверение – в соответствии с указом мэра Москвы с таким можно ездить без специального пропуска. Но во время проверки на станции «Верхние Лихоборы» нашему фотокорреспонденту Пелагии пришлось показывать сотруднику полиции еще и пресс-карту.

«Ему не понравилось, что в удостоверении фамилия и имя были написаны от руки, а не напечатаны», – поясняет она.

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На улице

В эти весенние дни по центру Москвы уже не прогуляться просто так: когда я иду мимо библиотеки имени Ленина, меня останавливают дежурные сотрудники полиции. Проверяющие просто не могут этого не сделать: на всей улице только я и несколько бомжей.

Несмотря на паспорт и пресс-карту, здесь у меня просят цифровой пропуск и советуют его на будущее делать даже при наличии документов журналиста. Сотрудники полиции ведут себя вежливо и корректно: изучают мой паспорт и в особенности останавливаются на месте прописки. Мой потрепанный временем и кофе документ их ничуть не смущает.

На дорогах

О ситуации на автодорогах мне рассказывает моя коллега Анна, совершившая утреннюю поездку из Зеленограда. Привожу ее наблюдения без купюр:

«В 8:30 я выехала из Зеленограда и направилась по Ленинградскому шоссе в сторону центра. Движение, несмотря на утренний час пик, как и ожидалось, было свободным. Проблем я ожидала только в районе Химок, при приближении к МКАДу, но и там пробок я не обнаружила.

По мере продвижения я увидела два пункта проверки: при съезде на МКАД в сторону Волоколамского шоссе и после пересечения М10 и кольцевой в сторону центра. Первый представлял из себя патрульную машину с дежурным экипажем, второй – стационарный пост ГИБДД, на базе которого был развернут масштабный пункт проверки электронных пропусков. Проверка проводилась, но не так, как было объявлено изначально.

Машины останавливали выборочно, и таких было немного. На стационарном посту находилось несколько экипажей, более десяти сотрудников проверяли транспорт, рядом стояли скучающие сотрудники ОМОНа с автоматами.

Выборочная проверка не затрудняла движение, хотя проезд был ограничен: на Ленинградке в сторону центра из пяти полос оставили только две.

Даже с учетом этого, а также сниженной скорости движения, небольшой затор, растянувшийся на несколько десятков метров, удалось преодолеть всего за четыре минуты.

Похожую ситуацию я наблюдала и на других крупных шоссе. В течение полутора часов мне удалось объехать также съезды в сторону Москвы на Дмитровском, Осташковском и Ярославском шоссе. Картина везде оказалась одинаковой: проверки на съездах со МКАД в сторону центра, усиление на стационарных постах при въезде в город и выборочная проверка транспортных средств.

За все это время меня так и не остановили, и мой заранее оформленный цифровой пропуск проверен не был. Пришлось остановиться самой. У сотрудника ГИБДД удалось выяснить, что в целях уменьшения заторов было решено заменить тотальную проверку на выборочную. При этом особое внимание уделяется транспорту из других регионов.

Нарушителей в первый день не штрафовали, а предупреждали и разворачивали. По словам сотрудника, таких оказалось немного.

Однако по ходу моего маршрута мне все же удалось обнаружить места, где проверка осуществлялась поголовно. Ими оказались съезды на Вагоноремонтную улицу и Бусиновский проезд, также перекрытым оказалось и Путилковское шоссе в районе МКАД в сторону центра. На этих участках проверяли все машины. Думаю, в данном случае такое решение приняли, потому что поток на этих въездах в город незначительный и тотальная проверка не затруднила движение на МКАД и прилегающих дорогах».

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