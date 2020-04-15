РИАМО - 15 апр. Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, поступления налогов в бюджет столицы скорее всего снизятся, но все социальные гарантии перед жителями выполнят, сообщает экономический штаб Москвы.

«Сегодня 53,3% расходов бюджета идут на социалку - на здравоохранение, образование, культуру, спорт, социальную поддержку, жилье», — говорится в сообщении.

Более 701 миллиарда рублей выделено на здравоохранение, причем эти расходы могут увеличить из-за коронавируса.

Свыше 495 миллиардов рублей выделено на прямые выплаты москвичам и льготы. Каждый третий житель города получает деньги из бюджета.

В Москве введен режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Для борьбы с инфекцией в городе приостановило работу большинство предприятий и организаций. В связи с этим в столице принимаются меры поддержки для бизнеса.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Профессия курьера стала самой популярной во время пандемии коронавируса. В сферу по доставке еды массово стали устраиваться безработные.

- Около половины россиян готовы отработать дни простоя из‑за карантина

Хотим узнать ваше мнение Готовы ли вы отработать дни простоя из‑за карантина? 31% Да, если все дни оплатят 31% Нет, если официально не заставят 31% Я и так работаю 31% Мне все равно Результаты

- Свыше 200 нарушителей самоизоляции принудительно госпитализировали в Москве за сутки. Ранее эти люди подписали специальное согласие, чтобы находиться дома на самоизоляции и лечении.

- Автоматизированную проверку пропусков запустят в московском метро. Утром из‑за ручной проверки на входе в метро образовались очереди.

- За сутки в Подмосковье скончались два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 26.

- Почти половина новых заболевших Covid-19 в столице являются людьми в возрасте до 45 лет. Их 43% от общего числа

- За сутки в России зарегистрировали 3388 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1774 заболевших, в Подмосковье - 272.

- Столичные власти будут вводить новые меры поддержки для жителей по мере развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

- Посмотрели, как работает пропускная система во время самоизоляции в Московском регионе. ФОТО.

- Одиннадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 48 до 86 лет.