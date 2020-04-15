РИАМО - 15 апр. Российский певец Валерий Леонтьев поздравил народную артистку СССР Аллу Пугачеву с ее 71-летием, сказав нежные слова в адрес примадонны, сообщает Федеральное агентство новостей.

В среду Пугачева отмечает своей 71-й день рождения. Слова поздравления она получила от многих звезд и поклонников, в том числе и от Леонтьева, который написал ей искреннее поздравление в своем Instagram-аккаунте под совместной фотографией с именинницей.

«Дорогая Аллуся! Поздравляю, но не с количеством прожитых лет, а с тем, что по-прежнему любима, нужна и незаменима, за все эти годы никто и рядом не стоял!» — написал Леонтьев в своем посте.

Он пожелал ей встречать каждый новый день с удовольствием, быть здоровой и радостной.

Прошлый свой день рождения Пугачева праздновала в Кремлевском дворце, устроив грандиозное шоу.