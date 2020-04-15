РИАМО - 15 апр. В столице переведут проверки цифровых пропусков в автоматический режим, это планируют сделать с помощью транспортных и социальных карт, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Чтобы избежать нарушения социальной дистанции при пользовании городским транспортом, чтобы исключить личный фактор, а также для усиления контроля за наличием пропусков мы проработали перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим. Это будет делаться через «Тройку» (которых выдано уже 35 миллионов), «Стрелку» или социальную карту», - говорится в сообщении.

Данную систему планируют вводить в городе поэтапно.

До ввода автоматической системы в мегаполисе проверять цифровые пропуска на всех видах общественного транспорта будут не сотрудники полиции, а контролеры ГКУ «Организатор перевозок». Проверки будут проводить выборочно.

При проверках контролеры будут уделять особое внимание горожанам, которые нарушают карантин, к ним сотрудниками МВД будут применяться самые строгие меры воздействия.

В мегаполисе введен режим обязательной самоизоляции для всех жителей, за нарушение будет выписан штраф. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости: купить продукты или лекарства, вынести мусор, выгулять собаку, получить экстренную медпомощь, поехать на работу, если предприятие или организация продолжает функционировать.

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15 АПРЕЛЯ

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