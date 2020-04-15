РИАМО - 15 апр. В среду столичные суды выписали штрафы еще двум гражданам за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса, оба нарушителя находились далеко от дома, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы Мосгорсуда.

«В суды поступили 12 материалов по 6.3 и один материал по 20.6.1 КоАП РФ, из них сегодня же два по 6.3 рассмотрены - штрафы по 15 тысяч», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что оба нарушителя находились далеко от дома, один из них ушел от места проживания на 500 метров, а другой - на 12 километров.

Москвичам, которые пренебрегают ограничительными мерами, грозит штраф до 4 тысяч рублей, а при повторении — до 5 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

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- Профессия курьера стала самой популярной во время пандемии коронавируса. В сферу по доставке еды массово стали устраиваться безработные.

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Хотим узнать ваше мнение Готовы ли вы отработать дни простоя из‑за карантина? 31% Да, если все дни оплатят 31% Нет, если официально не заставят 31% Я и так работаю 31% Мне все равно Результаты

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