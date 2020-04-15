РИАМО - 15 апр. В столице будут выписывать штрафы горожанам, которые гуляют с детьми, так как это тоже является нарушением режима самоизоляции, сообщает РИА Новости.
В городе действует режим самоизоляции для всех жителей. Его ввели в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
«С детьми гулять нельзя и без детей тоже нельзя. Есть определенные варианты, когда разрешено выходить на улицу. Других вариантов нет. Надо постараться обезопасить себя и окружающих и продержаться, чтобы снизить высокий эпидемиологический порог», - сказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
В столице выявлено 14 776 случаев заражения коронавирусом. Врачи вылечили 1205 пациентов, умерли 106 человек.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
15 АПРЕЛЯ
- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.
- Профессия курьера стала самой популярной во время пандемии коронавируса. В сферу по доставке еды массово стали устраиваться безработные.
- Около половины россиян готовы отработать дни простоя из‑за карантина
Готовы ли вы отработать дни простоя из‑за карантина?
- Свыше 200 нарушителей самоизоляции принудительно госпитализировали в Москве за сутки. Ранее эти люди подписали специальное согласие, чтобы находиться дома на самоизоляции и лечении.
- Автоматизированную проверку пропусков запустят в московском метро. Утром из‑за ручной проверки на входе в метро образовались очереди.
- За сутки в Подмосковье скончались два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 26.
- Почти половина новых заболевших Covid-19 в столице являются людьми в возрасте до 45 лет. Их 43% от общего числа
- За сутки в России зарегистрировали 3388 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1774 заболевших, в Подмосковье - 272.
- Столичные власти будут вводить новые меры поддержки для жителей по мере развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
- Посмотрели, как работает пропускная система во время самоизоляции в Московском регионе. ФОТО.
- Одиннадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 48 до 86 лет.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии