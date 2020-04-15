РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 апр. В преддверии 75-летия Великой Победы ветеранам, проживающим в городском округе Щелково, будет предоставлена материальная поддержка из регионального бюджета, участники и инвалиды Великой Отечественной войны уже в апреле получат выплаты в размере 25 тысяч рублей, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Региональную единовременную выплату ветераны получат в дополнение к федеральной материальной помощи, размер которой составляет от 50 до 75 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Также 15 тысяч рублей будет перечислено вдовам участников, не вступившим в повторный брак; бывшим несовершеннолетним узникам фашизма; людям, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла.

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