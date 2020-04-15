РИАМО - 15 апр. Авиацию Ленинградской армии ВВС и ПВО перебросили в Московскую область, чтобы готовиться к параду Победы, сообщает «Интерфакс».

«Экипажи оперативно-тактической и армейской авиации ЗВО переброшены из пунктов постоянной дислокации на аэродром «Кубинка» в Московской области для участия в воздушной части военного парада 9 мая в Москве», - отмечается в материале.

28 самолетов и вертолетов Ленинградской армии ВВС и ПВО, которые базируются в Ленинградской, Курской, Воронежской, Тверской областях и Карелии, перебросили для участия в параде Победы на Красной площади.

Ранее на аэродром «Кубинка» приехали эксперты из инженерно-технического состава, привезли аэродромную технику, чтобы обслуживать самолеты и вертолеты, также завершилась теоретическая подготовка, в ходе чего были изучены районы и условия проведения будущих полетов.

В день праздника истребители Су-35 и Су-30, бомбардировщики Су-34, дальние перехватчики МиГ-31БМ, ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник» пролетят над Красной площадью.

Однако в России наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, из-за чего действует запрет на проведение массовых мероприятий. Пока никаких заявлений об отмене парада Победы не было.

В России общее число заразившихся коронавирусом достигло 24 490 человек. С начала эпидемии в стране выздоровели 1986 человек, 198 пациентов умерли.

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