РИАМО - 16 апр. Зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов проведет дистанционную встречу с бизнесом в четверг, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Во встрече с бизнесом-сообществом также примут участие представители органов власти Московской области.

«Встреча пройдет в режиме телеконференции – личное посещение мероприятия не предусмотрено. Будет организован канал видеосвязи с домом правительства Московской области», — отмечается в материале.

Мероприятие начнется в 10:00.

Во время встречи вопросы можно будет задавать через интернет и получить ответ сразу по видеосвязи.