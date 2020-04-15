РИАМО – 15 апр. Власти Москвы намерены выплачивать дополнительные денежные средства донорам плазмы крови, которые переболели COVID-19, сообщает «Интерфакс».

Кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела, поэтому она может использоваться для лечения новых заболевших.

«По поводу стимулирования доноров никаких проблем нет. Мы такое решение примем», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Врачи пока не уверены точно в том, насколько эффективен этот метод лечения. Однако известно, что все пациенты, которые получили плазму, не оказались на искусственной вентиляции легких.

О том, как работает эта методика, можно будет говорить после определенных сравнений.

В Москве до 1 мая действует режим всеобщей самоизоляции. Граждане обязаны находится в своих квартирах или домах, выходить можно только в случае крайней необходимости. Со среды в городе для перемещения на личном и общественном транспорте обязательно необходимо иметь электронный пропуск.

В столице общее число заразившихся за период эпидемии достигло 14 776 человек.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

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