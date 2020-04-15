РИАМО - 15 апр. При соблюдении режима самоизоляции и остальных рекомендаций врачей, переломный момент по заболеваемости Covid-2019 в Москве может наступить уже в апреле, сообщил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«При условии, что рекомендации, которые были предложены, будут выполняться, то, я думаю, конец апреля будет переломным. В Москве мы должны ступить на некое плато с последующим снижением в июне и июле», - сказал Брико в эфире телеканала «Доктор».

Он добавил, что столица приняла первый удар по коронавирусу на себя. Остальные регионы запаздывают по заболеваемости на две-три недели.

В столице на сегодняшний день зафиксировано 14 776 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Врачи вылечили 1205 пациентов, умерли 106 человек.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

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