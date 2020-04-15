Президент РФ Владимир Путин, в среду, на совещании с правительством озвучил дополнительный список мер поддержки экономики, терпящей упадок из-за пандемии. Главная идея – предоставить пострадавшему малому и среднему бизнесу прямую финансовую помощь от государства. Мэр Москвы Сергей Собянин также подписал очередной пакет для поддержки бизнеса. Подробности – в материале РИАМО.

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Прямая финансовая помощь для МСП

Сайт мэра Москвы

В первую очередь Путин предложил оказать прямую безвозмездную финансовую помощь от государства пострадавшим предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП). В список пострадавших отраслей, помимо общественного питания, туризма и гостиничного дела, он предложил включить компании, которые занимаются торговлей непродовольственными товарами.

«Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц», – уточнил президент.

По его словам, эти средства предприятия смогут направить на решение самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат и сохранение уровня оплаты труда сотрудников в апреле и мае. При этом обязательное условие – сохранение занятости на уровне не менее 90 % штатной численности на 1 апреля.

Прием заявок от компаний планируется начать с 1 мая текущего года, причем обращение должно быть простым и удобным, с возможностью дистанционной подачи заявления. При соблюдении всех условий помощь начнет поступать организациям с 18 мая. Средства за май поступят в июне.

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Получить беспроцентный кредит будет проще

Путин также отметил, что программа беспроцентных кредитов на выплату зарплат сроком на 6 месяцев работает неэффективно: сейчас получить кредит трудно, банки неохотно идут на это.

В связи с этим президент предложил обеспечить не менее 75 % зарплатных кредитов гарантиями Внешэкономбанка, что снизит риски для банков и повысит доступность кредитов. Также предложено расширить применение такой меры для средних и крупных компаний в пострадавших секторах экономики.

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Льготные кредиты

Также президент предлагает предоставить системообразующим предприятиям специальный льготный кредит для пополнения оборотных средств, которые необходимы для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам.

«Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнерам, то есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке», – отметил Путин.

По его словам, ставка будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России.

«То есть реальная стоимость кредита для предприятий будет на 6 % ниже относительно нынешней рыночной ставки», – пояснил президент.

Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина России, что даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты.

В списке исключительно важных для национальной экономики предприятий уже более тысячи компаний. Его поручено доработать.

Дополнительная помощь регионам

Для поддержки российских регионов, доходы которых просели из-за пандемии, президент предложил выделить дополнительно 200 миллиардов рублей. Эти средства должны быть направлены на обеспечение устойчивости региональных бюджетов и решение самых неотложных социальных вопросов.

Как поддержат московский бизнес

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса, который запустят уже в ближайшие дни. Среди основных – стабилизационные кредиты и снижение процентных ставок, а также налоговые отсрочки. Всего помощь от города получат около 8 тысяч организаций и предпринимателей.

Так, по ранее взятым предпринимателями кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6 % годовых. По новым «стабилизационным» кредитам на финансирование текущей деятельности будет субсидироваться ставка до 8 %.

Предполагается, что Сбербанк предоставит отсрочку на 6 месяцев по уплате основной суммы долга, также планируется подключить к кредитной программе и другие банки. Единственное условие для предпринимателей – расходовать средства на бизнес, действующий на территории Москвы, в приоритете – выплата зарплаты сотрудникам.

Кроме того, для кинотеатров, организаций дополнительного образования, санаториев и организаторов выставок предусмотрена отсрочка до 31 декабря по уплате авансов за первый квартал по налогу на имущество организаций и земельному налогу.

Арендодателям, сдающим помещения под гостиницы, предусмотрена компенсация налога на имущество и земельных платежей за второй квартал при условии снижения ставок аренды не менее, чем на 50 %.

Собственникам, которые используют недвижимость для предпринимательства в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела, предоставят компенсацию 50 % налога на имущество и земельных платежей за второй квартал.

Для предпринимателей, которые ранее заключили договоры выкупа недвижимости, арендуемой у города, выкупные платежи второго квартала перенесут на конец 2020 года.

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