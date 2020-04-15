РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 апр. Волонтеры из подмосковных Котельников купили продукты и лекарства 33 жителям округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В Котельниках по поручению главы городского округа Андрея Булгакова волонтеры оказывают помощь всем нуждающимся.

«За понедельник и вторник было роздано 6 наборов губернатора Подмосковья нуждающимся пенсионерам. 33 были исполнены по обращениям жителей на приобретение продуктов и лекарств за счет заявителя. 7 медицинских наборов от спонсоров отправили семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации», - говорится в сообщении.

В пятницу эту адресную помощь приняла одна из многодетных матерей, руководитель образцового коллектива «Изостудия «Палитра» Культурного комплекса «Котельники» Ольга Пузырева.

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15 АПРЕЛЯ

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