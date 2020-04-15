РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. В Подольске представители власти и педагоги обсудили проблемы дистанционного образования детей при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в условиях карантина, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск в соцсети «ВКонтакте».
В рамках реализации партийного проекта «Новая школа» член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск, муниципальный куратор партийного проекта Алексей Никулин в условиях карантина провел в удаленном формате в виде вебинара консультации с педагогами о проблемах в дистанционном образовании детей.
«На онлайн встрече с педагогами обсуждались вопросы подготовки детей к ЕГЭ и ОГЭ в условиях карантина и дистанционного обучения», - сказал Никулин.
В 2020 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) школьники Подольска начнут сдавать 8 июня, а Основной государственный экзамен (ОГЭ) – 9 июня, сроки сдачи перенесли из-за коронавируса.
Основной период ЕГЭ 2020 года должен был пройти с 25 мая по 29 июня, а проведение основного периода ОГЭ 2020 года планировалось с 22 мая по 30 июня.
Телефон горячей линии по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации на территории городского округа Подольск: 8(496)763-61-78.
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