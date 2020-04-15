РИАМО - 15 апр. На детской площадке в микрорайоне Салтыковка городского округа Балашиха мужчина избил двух подростков, по данному факту начата проверка, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«В правоохранительные органы обратился местный житель с заявлением по факту избиения его несовершеннолетнего сына. По данному факту следственным отделом по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

Было установлено, что 13 апреля 32-летний приезжий из соседних государств на детской площадке в микрорайоне Салтыковка в ходе ссоры нанес телесные повреждения 17-летнему и 14-летнему подросткам.

В настоящее время следователи проводят необходимый комплекс мероприятий, который направлен на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам данной проверки примут процессуальное решение.