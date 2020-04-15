РИАМО - 15 апр. «Центральный рынок» на Рождественском бульваре в столице обеспечит бесплатными обедами врачей, борющихся с Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы группы компаний «Киевская площадь».

Первую партию горячих обедов отправили в НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского. Бесплатные горячие обеды и другие продукты питания будут доставляться врачам и медперсоналу, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В этот сложный момент важно объединиться и обеспечить комфортные условия для медицинских работников. Именно они сейчас находятся в эпицентре борьбы с коронавирусом, в абсолютно стрессовых условиях. Именно им нужна максимальная поддержка», – говорится в сообщении.

С начала введения в столице режима самоизоляции «Центральный рынок» был закрыт для посетителей. Однако многие лавки продолжают работу в режиме бесконтактного обслуживания сервисов доставки еды. К акции поддержки #спасибодоктор «Центральный рынок» привлек свои популярные бренды «ТрескаТъ», «Brownie Mama», «Macha Way», «АртДельГусто».

В Москве на данный момент зафиксировано 14 776 случаев заражения коронавирусом, 1 205 человек выздоровели, 106 скончались.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

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