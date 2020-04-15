РИАМО - 15 апр. В Москве началось раннее цветение березы – одного из самых сильных аллергенов, дерево расцвело на две недели раньше срока, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«Береза – довольно распространенная в Москве порода, ее доля в составе зеленого фонда превышает 7% (по данным мониторинга зеленых насаждений). Березу можно встретить на всех территориях города», – отмечается в сообщении.

В этом году береза расцвела на две недели раньше положенного срока. «Самое русское дерево» можно чаще всего встретить в районах Измайлово и Сокольники, а также в парках «Царицыно» и «Фили». Цветение обычно продолжается 20-25 дней.

В Москве аномально теплая погода была зафиксирована зимой и в марте. В апреле погода изменилась, похолодало, до конца второго весеннего месяца прогнозируют прохладную погоду с дождями и мокрым снегом.