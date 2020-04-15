РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. Полицейские Подольска задержали подозреваемого в краже мобильного телефона путем обмана, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 34-летнего местного жителя о том, что к нему обратился неизвестный на улице Большая Серпуховская, попросил позвонить с мобильного телефона и скрылся. Общая сумма материального ущерба составила 18 тысяч рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска 2 отдела полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 29-летний местный житель. В отношении подозреваемого следователем Следственного Управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.