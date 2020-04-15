РИАМО - 15 апр. Рузскому округу предоставят 146,313 миллиона рублей из резервного фонда правительства Подмосковья на сбор, вывоз и утилизацию фильтрата, на сортировку и вывоз деградированных отходов, которые накопились на площадке рядом с деревней Щелканово, соответствующее постановление правительства Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Министерству экономики и финансов Московской области обеспечить перечисление средств, <…> на основании расчетных и иных документов в соответствии с порядком исполнения бюджета Московской области по расходам», — говорится в документе.

Министерство экологии и природопользования Подмосковья является главным распорядителем средств бюджета региона, предусмотренных для предоставления Рузскому округу.

Из-за недобросовестности компании, которая должна была по истечении 11 месяцев после образования площадки вывезти отходы и рекультивировать земли, сложилась сложная экологическая ситуация. В связи с тем, что компания свои обязательства не выполнила, в Щелканове был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее подрядная организация вывезла за неделю с площадки временного накопления отходов вблизи деревни Щелканово Рузского городского округа почти 4 тысячи тонн мусора и более 1,2 тысячи тонн фильтрата.

Ситуация в Щелканове находится под контролем.