РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 15 апр. Обучающие видеоролики жители Люберец смогут посмотреть в социальных сетях «Молодежного клуба», клуб продолжает свою работу в онлайн-режиме, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Молодежный клуб» городского округа Люберцы продолжает свою работу в режиме онлайн. Подписывайтесь на аккаунты Клуба в социальных сетях и проводите время на самоизоляции с пользой! Вас ждут информационные и социальные публикации, отражающие вид деятельности клубных формирований. Также вы можете ознакомиться с обучающими видеороликами, которые записывают юные участники «Молодежного клуба», - говорится в сообщении.

«Молодежный клуб» Люберец – это площадка для объединения молодежи и создания условий для реализации идей и инициатив, формирования активной гражданской позиции. Новости обо всех молодежных мероприятиях, организованных клубом, можно узнать, подписавшись на аккаунты: https://vk.com/mklyubertsy, https://www.facebook.com/groups/mklyubertsy/, https://www.instagram.com/mk_lyubertsy/.

«Молодежный клуб» имеет несколько клубных формирований: военно-патриотический клуб «Воинская дружина», спортивно-технический клуб «СТК Люберцы», клуб караты «Сакура», фотостудия «ZOOM», историко-реконструкторский клуб «Лучезар».