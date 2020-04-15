РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. На портале «Работа в России» открыт прием электронных заявлений для регистрация безработных граждан, воспользоваться онлайн-сервисом могут жители городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

"Чтобы гражданина признали безработным, ему не обязательно идти в центр занятости, не нужно предоставлять копию трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Нужно только заявление и резюме, которое можно подать через портал «Работа в России», - говорится в сообщении.

Все варианты вакансий будут поступать в личный кабинет пользователя портала. Там же соискатель может откликнуться на заинтересовавшее его предложение. На 11-й день ему будет назначено пособие, если за это время человеку не удалось устроиться на работу. Новый максимальный размер пособия по безработице составит 12 130 рублей. Временный порядок будет действовать до 31 декабря.