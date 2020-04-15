РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. Совет депутатов принял решение свободить от платы нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В среду прошло очередное заседание совета депутатов городского округа Люберцы в формате онлайн-конференции с участием первого заместителя главы администрации Ирины Назарьевой. Его провел председатель Сергей Антонов. На дистанционной встрече рассматривались вопросы освобождения от платы за наем жилых помещений по договорам социального найма и внесения изменений в положение об аренде муниципального имущества Люберец. Также депутаты обсудили вопросы оказания помощи нуждающимся жителям и медицинским учреждениям в период пандемии.

«Советом депутатов принято, что решение устанавливать льготы по арендной плате и отсрочке арендных платежей при пользовании муниципальным имуществом принимается администрацией с предварительного согласия антимонопольного органа», - отметил Сыров.

Также он сообщил о решении совета депутатов освободить от платы нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда, расположенного на территории городского округа Люберцы. Такое решение принято в связи с Постановлением губернатора о предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции и введении в Московской области режима повышенной готовности.

«Контроль за исполнением решений возложен на постоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, экономике и муниципальной собственности», - заключил Сыров.