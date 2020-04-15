РИАМО - 15 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в дальнейшем будут приняты более жесткие меры для контроля наличия спецпропусков при движении на транспорте по столице, сообщает ТАСС.

Ранее Собянин подписал указ, по которому со среды передвигаться на транспорте по городу можно только имея спецпропуск. Оформить его можно было с 13 апреля.

«Мы в значительной степени наращиваем режим самоизоляции. С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днем усиливаться», - сказал Собянин.

Он добавил, что ограничили работу многих предприятий из-за распространения коронавируса и введения в связи с этим режима повышенной готовности. По его словам, эта мера была необходимой, чтобы сдержать распространение коронавируса в Москве.

Собянин рассказал, что угроза Covid-19 не снижается, так как сейчас выявляют большое число пациентов с пневмонией с признаками коронавируса.

За минувшие сутки в столице зафиксировали 1774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся за период эпидемии в столице достигло 14 776.

К настоящему моменту с начала распространения коронавируса в столице выздоровели 1205 человек. Скончались 106 человек, из них 11 за минувшие сутки.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Профессия курьера стала самой популярной во время пандемии коронавируса. В сферу по доставке еды массово стали устраиваться безработные.

- Около половины россиян готовы отработать дни простоя из‑за карантина

Хотим узнать ваше мнение Готовы ли вы отработать дни простоя из‑за карантина? 31% Да, если все дни оплатят 31% Нет, если официально не заставят 31% Я и так работаю 31% Мне все равно Результаты

- Свыше 200 нарушителей самоизоляции принудительно госпитализировали в Москве за сутки. Ранее эти люди подписали специальное согласие, чтобы находиться дома на самоизоляции и лечении.

- Автоматизированную проверку пропусков запустят в московском метро. Утром из‑за ручной проверки на входе в метро образовались очереди.

- За сутки в Подмосковье скончались два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 26.

- Почти половина новых заболевших Covid-19 в столице являются людьми в возрасте до 45 лет. Их 43% от общего числа

- За сутки в России зарегистрировали 3388 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1774 заболевших, в Подмосковье - 272.

- Столичные власти будут вводить новые меры поддержки для жителей по мере развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

- Посмотрели, как работает пропускная система во время самоизоляции в Московском регионе. ФОТО.

- Одиннадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 48 до 86 лет.