РИАМО - 15 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по поводу статьи в китайском издании Global Times, что заражение коронавирусом началось из России, сообщает Газета.ru.

По словам Пескова, Москва опровергает эту информацию и не согласна с обвинениями. Он отметил, что большое количество стран сейчас возлагают вину друг на друга за распространение Covid-2019.

«Мы считаем, что это дело неблагодарное. Напротив, мы в Москве являемся сторонниками сложения усилий в борьбе с коронавирусом», — сказал Песков.

Ранее китайское издание Global Times заявило, что Россия виновата в распространении коронавируса, так как заболевание именно из-за нее попало на территорию Китая, ведь у 309 китайцев, которые вернулись из РФ, выявили Covid-2019.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве по итогам проверки по сообщениям из КНР выявило, что на территории столичного рынка не было массового заражения коронавирусной инфекцией среди граждан Китая.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Профессия курьера стала самой популярной во время пандемии коронавируса. В сферу по доставке еды массово стали устраиваться безработные.

- Около половины россиян готовы отработать дни простоя из‑за карантина

Хотим узнать ваше мнение Готовы ли вы отработать дни простоя из‑за карантина? 31% Да, если все дни оплатят 31% Нет, если официально не заставят 31% Я и так работаю 31% Мне все равно Результаты

- Свыше 200 нарушителей самоизоляции принудительно госпитализировали в Москве за сутки. Ранее эти люди подписали специальное согласие, чтобы находиться дома на самоизоляции и лечении.

- Автоматизированную проверку пропусков запустят в московском метро. Утром из‑за ручной проверки на входе в метро образовались очереди.

- За сутки в Подмосковье скончались два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 26.

- Почти половина новых заболевших Covid-19 в столице являются людьми в возрасте до 45 лет. Их 43% от общего числа

- За сутки в России зарегистрировали 3388 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1774 заболевших, в Подмосковье - 272.

- Столичные власти будут вводить новые меры поддержки для жителей по мере развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

- Посмотрели, как работает пропускная система во время самоизоляции в Московском регионе. ФОТО.

- Одиннадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 48 до 86 лет.