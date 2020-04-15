РИАМО – 15 апр. Ведущий эксперт мира по заболеваниям легких, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Н.И. Пирогова, академик РАН Александр Чучалин назвал фамилию нулевого пациента в России, которому диагностировали коронавирус.

Известно, что это 40-летний мужчина, который прилетел в Москву из Милана. Диагноз ему поставили 27 февраля.

«Сейчас уже можно назвать его фамилию – Субботин. Диагностировали у него коронавирус очень быстро. Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение. Очень рано увидели те осложнения, которые появлялись. Он первый, кто выздоровел от коронавируса в России», - рассказал Чучалин в интервью порталу Православие.ru.

Врач отметил также, что нулевой пациент заразил инфекцией своих родителей и других членов семьи. Сейчас его отец находится на аппарате ИВЛ, у матери болезнь протекает не так тяжело.

Кроме того, Чучалин отметил, что сейчас Россия находится на пике заболевания и неизвестно выйдет ли на плато или пойдет вниз.

«Как раз предстоящие Великая седмица и после – Светлая седмица за Пасхой прояснят. У меня есть такое чувство, что после Пасхи у нас пандемия пойдет на убыль», - сказал академик.

За последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах, зафиксировано 28 летальных исходов.

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