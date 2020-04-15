РИАМО - 15 апр. Представителей малого и среднего бизнеса правительство Москвы обеспечит субсидиями на погашение ранее взятых кредитов, сообщил в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Одна из мер (принятых для поддержки бизнеса в Москве - ред.) как раз связана со Сбербанком. <...> По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Эта мера касается каждого малого и среднего предпринимателя независимо от вида деятельности», - сказал Шапошников в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Он также добавил, что по новым стабилизационным кредитам, которые компаниям надо будет получить на выплату зарплаты сотрудникам, на оборотные средства, на финансирование текущей деятельности, будет субсидироваться ставка до 8%.

Шапошников отметил, что со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, предварительно договорились о предоставлении одной отсрочки на шесть месяцев по уплате основной суммы долга, если кредит есть.

Ранее столичные власти определили перечень наиболее пострадавших отраслей и утвердили третий пакет масштабной поддержки малого и среднего бизнеса, который пострадал из-за пандемии коронавируса.

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15 АПРЕЛЯ

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