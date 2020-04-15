РИАМО - 15 апр. Врач-оториноларинголог, главный научный сотрудник ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России», доктор медицинских наук, эксперт «Лиги здоровья нации» Галина Тарасова рассказала о важности проветривания помещений во время самоизоляции, а также посоветовала, как это лучше делать, сообщается на сайте aif.ru.

В квартире постоянно находится много микробов, которые способны негативно воздействовать на здоровье человека, если не проветривать помещения. Однако проветривать комнаты нужно правильно.

«Для начала открываем окно или фрамугу и выходим из комнаты. В случае если мы параллельно хотим «прогуляться», можно так назвать желание подышать свежим воздухом, нужно одеться», - отмечается в материале.

Но надевать нужно меньше одежды, чем при выходе на улицу, также необходимо учитывать погодные условия, чтобы не переохладиться.

Тарасова отметила, что даже в самоизоляции можно принимать солнечные ванны, что лучше делать до 12 часов дня. При выходе на балкон необходимо надеть кепку или шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки.

Защищать себя от ожогов врач посоветовала и в помещении, если на вас попадает солнце.

В Московском регионе до 1 мая действует режим всеобщей самоизоляции. Граждане обязаны находиться в своих квартирах или домах, выходить можно только в случае крайней необходимости. Со среды в Москве и Подмосковье для перемещения на личном и общественном транспорте обязательно необходимо иметь электронный пропуск.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

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