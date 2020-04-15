РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. В Люберецком управлении социальной защиты населения начал работу дополнительный телефон горячей линии, он необходим для более оперативного решения вопросов жителей городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Если вам, близким людям, коллегам, соседям нужна помощь, вы можете позвонить по одному из номеров: 8(495)554-21-12, 8(495)554-83-21, 8(495)554-93-66. Сотрудники управления и волонтеры готовы оказать помощь одиноким пенсионерам, инвалидам, ветеранам – всем, кому она сейчас необходима», - говорится в сообщении.

Если вы или ваши родные почувствовали недомогание, немедленно позвоните по телефону горячей линии – 8(800)550-50-30. Медики и специалисты служб жизнеобеспечения работают в круглосуточном режиме.

Напомним, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Московской области введен режим самоизоляции. Выходить на улицу без крайней необходимости не рекомендуется. Особенно это касается людей старше 65 лет. За нарушение режима введены штрафы.