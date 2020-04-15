РИАМО-15 апр. Российский шоумен, лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал фейком информацию о том, что у него якобы нашли коронавирус, соответствующее заявление он разместил в социальной сети Instagram, сообщает Газета.ru.

«Ни один вирус еще не отменял шутливой беседы и разговора ни о чем», – сказал Шнуров в stories на личной странице в Instagram.

Певец добавил, что в случае заражения он сделает официальное заявление об этом.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Шнуров заразился коронавирусной инфекцией. О факте инфицирования музыкант заявил в прямом эфире в Instagram футболиста Александра Кержакова. Также сообщалось, что певец самоизолировался в Санкт-Петербурге и сам ходит в магазин за продуктами, пряча лицо за маской и очками.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вирус стал быстро распространяться по всему миру. В России выявили 24 490 случаев заражения коронавирусом. Во всем мире число инфицированных достигло 2 миллионов человек.

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