РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 апр. В городском округе Щелково за сутки выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего на территории округа 27 зараженных, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.

«По данным на 14 апреля, количество заболевших в Щелкове составляло 19 человек, за прошедшие сутки выявлено еще восемь больных», - говорится в сообщении.

Всего за сутки на территории Московской области выявили 272 новых случая инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся в регионе составляет 2 587, из них 89 выздоровели и выписаны, 26 скончались.

Жителям настоятельно рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается граждан пенсионного возраста. При этом следует избегать мест массового скопления людей, а при посещении магазинов использовать защитную маску и перчатки.

По всем вопросам, касающимся коронавируса, жители городского округа Щелково могут обратиться по телефону областной горячей линии: 8(800)550-50-30 или по телефону горячей линии главного врача Щелковской областной больницы: 8(968)003-22-44.