РИАМО - 15 апр. В следующем году планируется открытие станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии метрополитена (БКЛ), в настоящее время на стройплощадке ведутся монолитные бетонные работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Участок БКЛ от «Проспекта Вернадского» до «Каховской» соединит три действующие радиальные линии метро и одну строящуюся. Его открытие улучшит транспортную доступность для полумиллиона москвичей, экологическую ситуацию, снизит нагрузку с действующих линий», – сказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

На данный момент пройдены оба перегонных тоннеля на участке между станциями «Аминьевское шоссе» и «Проспект Вернадского», а также два тоннеля от «Проспекта Вернадского» до «Улицы Новаторов».

«Протяженность юго-западного участка БКЛ от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Проспект Вернадского» составляет 4,6 километра. Протяженность южного участка БКЛ от «Проспекта Вернадского» до «Каховской» – 7 километров. Оба участка планируется достроить в 2021 году», – отмечается в материале.

Станцию БКЛ «Проспект Вернадского» свяжут с одноименной станцией Сокольнической линии. В настоящее время на площадке ведутся монолитные бетонные работы.

Большая кольцевая линия (Третий пересадочный контур) – самая протяженная линия столичной подземки, которая соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от Кольцевой линии. Полностью завершить работы планируют в 2021 году.