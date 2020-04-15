РИАМО - 15 апр. Сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнего москвича, которого подозревают распространении ложной информации об угрозе теракта на двух станциях столичной подземки, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

На номер 112 позвонил неизвестный гражданин и сообщил о якобы существующей угрозе двум станциям метрополитена.

«При обследовании указанной территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было. Станции работали в обычном режиме, нарушений общественного порядка не допущено», - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось установить место, откуда злоумышленник звонил и задержать его. Однако мотивы своего поступка подозреваемый объяснить не смог.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Правонарушитель находится под домашним арестом.