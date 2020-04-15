РИАМО - 15 апр. Московским таксистам предоставили детальную инструкцию, как проверять цифровые пропуска, а также раздали таксопаркам и агрегаторам 140 тысяч аккаунтов в приложении «Помощник Москвы», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Жителей столицы предупреждают, что пропуск будут проверять в автомобиле такси с помощью приложения на смартфоне водителя.

«Мы специально доработали программу для проверки действительности кода. Вы садитесь в машину, показываете пропуск водителю, его проверяет приложение. Если код действителен, вы едете к месту назначения», - говорится в сообщении.

Если в дороге машину остановит сотрудник ГИБДД, то он проверит пропуска и паспорта у всех пассажиров. Инспектор сверит указанный в коде маршрут и маршрут такси. В случае несовпадения выпишут штраф.

«Мы будем следить за ситуацией каждый день и сверять число заказов и число проверок пропусков, если их количество не совпадет - будем разбираться в ситуации», - уточняется в материале.

В ведомстве отметили, что сейчас приложение работает без сбоев. При возникновении вопросов, нужно позвонить по телефону 3210.

С 15 апреля в Москве и Московской области ввели обязательные пропуска на передвижения на личном и общественном транспорте. Такая мера призвана помочь в борьбе с распространением коронавируса.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Профессия курьера стала самой популярной во время пандемии коронавируса. В сферу по доставке еды массово стали устраиваться безработные.

- Около половины россиян готовы отработать дни простоя из‑за карантина

Хотим узнать ваше мнение Готовы ли вы отработать дни простоя из‑за карантина? 31% Да, если все дни оплатят 31% Нет, если официально не заставят 31% Я и так работаю 31% Мне все равно Результаты

- Свыше 200 нарушителей самоизоляции принудительно госпитализировали в Москве за сутки. Ранее эти люди подписали специальное согласие, чтобы находиться дома на самоизоляции и лечении.

- Автоматизированную проверку пропусков запустят в московском метро. Утром из‑за ручной проверки на входе в метро образовались очереди.

- За сутки в Подмосковье скончались два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 26.

- Почти половина новых заболевших Covid-19 в столице являются людьми в возрасте до 45 лет. Их 43% от общего числа

- За сутки в России зарегистрировали 3388 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1774 заболевших, в Подмосковье - 272.

- Столичные власти будут вводить новые меры поддержки для жителей по мере развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

- Посмотрели, как работает пропускная система во время самоизоляции в Московском регионе. ФОТО.

- Одиннадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 48 до 86 лет.