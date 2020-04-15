РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. Жители Люберец могут сочинить частушки о режиме самоизоляции и стать участниками дистанционного конкурса «Стоп, коронавирус», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Творческое состязание проводит Малаховская библиотека в своих социальных сетях.

«К участию приглашаются все, кому интересен русский фольклор и кто может в нескольких строчках, с иронией, отразить злободневную тему. Свои частушки можно присылать личным сообщением или комментарием в Instagram-аккаунт @malahovskaya.biblioteka, «ВКонтакте» или на электронную почту biblio_malahovka@mail.ru. В социальных сетях также можно проголосовать за понравившуюся частушку, указав в сообщении ее номер», - говорится в сообщении.

О старте конкурса в жанре устного народного творчества было объявлено 9 апреля. На сегодня организаторы получили от подписчиков более 30 частушек. Конкурс завершится 26 апреля. Автора лучшей рифмованной песенки о коронавирусе отметят грамотой после завершения режима самоизоляции.