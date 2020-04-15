РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. Спортсмены из подмосковных Люберец поддержали флешмоб от министерства культуры Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Министерство культуры РФ и Государственный Российский дом народного творчества имени Поленова запустил флешмоб #поддержитворчество #культураэтомы, в котором приняли участие учреждения культуры городского округа Люберцы. Флешмоб организован в поддержку Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, сроки проведения которого перенесены на неопределенный срок, в связи с эпидемиологической ситуацией.

«Более 100 любительских коллективов городского округа Люберцы поддержали флешмоб в социальных сетях, выложив фотографии с хештегами #поддержитворчество #культураэтомы», - говорится в сообщении.

Творческие коллективы и артисты горокруга не раз становились призерами и лауреатами международных, всероссийских и областных фестивалей и конкурсов. Многие ученики становятся профессиональными музыкантами, танцорами, художниками и режиссерами, поступив в ВУЗы.