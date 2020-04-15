РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. Управляющей компании Подольска направили замечания, выявленные в ходе проверки дезинфекции подъездов микрорайона Львовский, сообщается на сайте администрации округа.

Сотрудники территориального отдела в микрорайоне Львовский с 13 по 15 апреля проводили мониторинг содержания многоквартирных домов и уделяли особое внимание дезинфекции и санитарному содержанию мест общего пользования. Проверка проводилась в домах по улицам Садовая, Горького, Пролетарская, Строителей, Красная, Московская, Больничный проезд и Железнодорожная.

«По результатам осмотра и опроса проживающих дезинфекция проводится во всех многоквартирных домах микрорайона Львовский. Однако сотрудники теротдела заметили пыль на верхних полках почтовых и электрических ящиков, обратили внимание на несвоевременную замену вышедших из рабочего состояния осветительных ламп в подъездах, ненадлежащую уборку подъездов. В целом жителями содержание мест общего пользования оценивается, как удовлетворительное. Адресный перечень выявленных замечаний передан в управляющую компанию для устранения», - говорится в сообщении.

Мониторинг содержания многоквартирных домов осуществляется сотрудниками территориального отдела в микрорайоне Львовский в соответствии с поручением главы Подольска Николая Пестова согласно плану работ и на основании обращений граждан, поступающих на портал «Добродел», посредством электронной почты, в том числе через соцсети.