РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. За минувшие сутки в городском округе Подольск зафиксировали еще 7 новых случаев заражения коронавирусом, всего в округе 77 заболевших, следует из данных министерства здравоохранения Московской области.

По состоянию на 14 апреля, в Подольске было 70 заболевших. В Московской области было зафиксировано 2 315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 24 человека, выздоровели и выписались 75 человек.

«По данным на 15 апреля, за сутки в Подмосковье выявили 272 случая заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 2 587 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 26 человек. Выздоровели и выписались 89 человек. В Подольске общее количество заболевших увеличилось до 77», - говорится в сообщении.

Жителям рекомендуется соблюдать введенные в Подмосковье правила самоизоляции. При появлении любых симптомов ОРВИ необходимо вызывать врача на дом.