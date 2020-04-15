РИАМО - 15 апр. Несколько руководителей и сотрудников фонда Андрея Первозванного отправятся за Благодатным огнем на Святую землю, его доставят в Россию 18 апреля, сообщает Федеральное агентство новостей.

Делегация будет ждать на борту самолета, когда лампады с Благодатным огнем доставят сотрудники российского посольства из Иерусалима в аэропорт Бен Гурион. Из-за режима самоизоляции в Москве традиционной встречи Благодатного огня в аэропорту не будет.

«Делегация фонда Андрея Первозванного доставит лампады с Благодатным огнем в Москву к патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя», — говорится в сообщении.

Передача Благодатного огня в другие храмы будет возможна только после отмены режима самоизоляции. Церкви, в которых можно будет получить частицу Благодатного огня, будут названы позже.

Церемония схождения Благодатного огня совершается ежегодно накануне Пасхи в Иерусалиме в храме Гроба Господня.

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