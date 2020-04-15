РИАМО - 15 апр. Президент России Владимир Путин напомнил о необходимости предоставления дополнительных выплат медикам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, в полном размере без вычета налога на доходы физических лиц.

«Дополнительные выплаты за работу с больными коронавирусом для медицинского персонала, для врачей - 80, 50, 25 тысяч рублей. В соответствии с действующим законом они должны облагаться налогом на доходы физических лиц. Цифры были названы, и нужно, чтобы люди получили их, что называется, на руки, «чистыми», - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

Он также добавил, что для предоставления дополнительных выплат медикам в полном размере без учета налогов необходимо внести изменения в соответствующую нормативно-правовую базу и призвал членов правительства подготовить необходимые предложения.

В России из федерального бюджета на дополнительные выплаты медицинским работникам, лечащим зараженных коронавирусом, выделено 50 миллиардов рублей. Эти выплаты получат и те медики, которые работают в учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, включая силовые и правоохранительные структуры.

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15 АПРЕЛЯ

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