РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. В подмосковном Подольске около 120 человек получат первые паспорта волонтеров для бесплатного проезда на общественном транспорте, их уже привезли для раздачи, сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель штаба Волонтерского центра Подольска Екатерина Немцова.

В Подмосковье начали выдавать паспорта волонтеров для бесплатного проезда на общественном транспорте, они действительны на период введения в Московской области режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. Они представляют собой пластиковые карты с фотографией волонтера, его именем и фамилией. Паспорта подписаны министром правительства Московской области по социальным коммуникациям Вячеславом Духиным.

«В Подольск 15 апреля привезли первую партию паспортов примерно для 120 волонтеров. Такие пропуска выдают впервые для беспрепятственного передвижения по городу на общественном транспорте в связи с ситуацией, которая сложилась на данный момент в стране. Непосредственно эти пропуска дают право бесплатного проезда во всех видах общественного транспорта, исключая такси, тем, кто оказывает адресную помощь. Вторую партию паспортов привезут позже еще примерно для 100 волонтеров», - сказала Немцова.

По ее словам, на волонтеров на машинах также отправили все данные для получения пропусков, разрешения на передвижение должны им прийти на днях на адрес электронной почты. Волонтерам на машинах также оплачивают использованный в поездках бензин.

Набор волонтеров в Подольске пока завершен. Желающие попадают в резерв, если кто-то отсеется, их возьмут. Всего в Подольске более 200 волонтеров.