РИАМО - 15 апр. Подмосковное правительство постановило направить 6,4 миллиона рублей на выплаты жителям дома в Орехово-Зуеве, которые потеряли свое имущество в результате взрыва газа, документ имеется в распоряжении РИАМО.

«Предоставить в 2020 году министерству социального развития Московской области из резервного фонда правительства Московской области 6,4 миллиона рублей на безвозвратной и безвозмездной основе для оказания материальной помощи гражданам, утратившим имущество», - говорится в документе.

Так, проживающие в этом доме граждане, утратившие свое имущество, получат по 70 тысяч рублей. Потерявшие имущество собственники, не проживающие в этом доме, получат по 120 тысяч рублей за жилое помещение.

Четвертого апреля в квартире пятиэтажного дома №31 по улице Гагарина взорвалась газовая колонка. При обрушении стен и перекрытий погибли три человека, пятеро были госпитализированы. Поврежденный дом будет восстановлен.