РИАМО - 15 апр. Студия Marvel опубликовала в своем Twitter-аккаунте тизерный трейлер последнего сезона фантастического сериала «Агенты «Щ.И.Т.», сообщает Газета.ru.

«В ролике можно увидеть агента Колсона в исполнении Кларка Грегга, который присоединяется вновь к команде секретных агентов», – отмечается в материале.

Премьера седьмого сезона состоится 27 мая 2020 года. Всего в нем запланировано 13 эпизодов.

«Агенты «Щ.И.Т.» — это сериал, посвященный супергероям. Премьера первого сезона состоялась 25 сентября 2013 года. Действия сериала разворачиваются после событий фильма «Мстители». Агент Фил Колсон возвращается в правоохранительную организацию под названием «Щ.И.Т.» и набирает небольшую команду профессионалов для работы над новыми странными делами.