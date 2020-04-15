РИАМО – 15 апр. Телеведущий Владимир Соловьев не принял приглашение на участие в рэп-батле, которое ему адресовал блогер Василий Уткин, сообщает Газета.ru.

«А я что, рэпер? Какие батлы? С кем? С больным человеком, который не способен излечиться от депрессии? Которому в период обострения весенней болезни нужна профессиональная помощь? Страдающему очевидным синдромом Туретта?» - заявил Соловьев.

При этом он отметил, что может оплатить Уткину лечение. Кроме того, телеведущий подчеркнул, что не обращает внимание на слова блогера, ведь для него это хайп.

«Вы посмотрите, как он выглядит. Посмотрите, что с ним происходит. Когда несчастный, исчезнувший из общественного поля зрения человечек пытается хоть как-то хайпануть – ну, послушайте», — подытожил Соловьев.

Ранее блогер пригласил телеведущего принять участие в словесной дуэли.