РИАМО - 15 апр. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ закрыла сделку по продаже 100% долей ООО «Спецпромкомпания» за 0,9 миллиарда рублей, на балансе которого находится комплекс для выращивания роз в Раменском округе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ.

Этот сложный актив в 2018 году был выкуплен на банкротных торгах за 734,5 миллиона рублей дочерней компанией ВЭБ.РФ с целью его дальнейшего развития.

«О непростом на тот момент статусе комплекса свидетельствует то, что в ходе повторного публичного предложения по продаже данного актива отсутствовали предложения от иных инвесторов, в связи с чем со стороны ВЭБ.РФ к сделке было привлечено дочернее общество - ООО «ВЭБ Капитал», которое выступило в качестве инвестора «последней руки», — говорится в сообщении.

Во время работы по эффективному управлению приобретенным тепличным комплексом удалось обеспечить его сохранность и увеличить размер производственных площадей. В результате актив приобрел инвестиционную привлекательность. По результатам аукциона его продали с хорошей прибылью.

Производственные мощности тепличного комплекса позволяют выращивать розы в объеме, удовлетворяющем значительную часть потребительского спроса Московского региона.

Реализованные за два года мероприятия в отношении этого актива являются убедительным примером выполнения ВЭБ.РФ функции развития.