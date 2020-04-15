РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. Волонтеры подмосковного Подольска доставят куличи и открытки ветеранам и инвалидам округа к Пасхе, сообщил депутат совета депутатов округа Юрий Стрелков.

«Во Дворце молодежи волонтеры учреждения начали подписывать именные открытки к светлому празднику Пасхи, которые вместе с куличамм будут доставлены ветеранам и инвалидам 11 избирательного округа Подольска», - написал Стрелков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что горожане, нуждающиеся в помощи волонтеров, могут обратиться по телефонам оперативного штаба: 8(496)750-04-93, 8(969)017-54-56 по будням с 10:00 до 18:00.